(ACON) SICUREZZA STRADALE. NOVELLI (FI): PI FORMAZIONE PER RIDURRE INCIDENTI

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 3 feb – “Per prevenire e ridurre gli incidenti

dobbiamo lavorare sempre di pi? sulla formazione, sull’educazione

stradale e sull’insegnamento delle regole che governano la

circolazione, e dobbiamo creare un senso civico di rispetto

dell’altro, in particolare dell’utente debole come il ciclista o

il pedone. La prima causa degli incidenti ? la distrazione,

spesso causata da un utilizzo scorretto di dispositivi digitali.

Quindi evitiamo integralismi, perch? estendere in modo troppo

disinvolto le aree a 30 km/h significa perdere di vista la reale

causa del problema, ovvero la scarsa concentrazione e attenzione

del guidatore”.

Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia, motiva

cos? in una nota il suo voto contrario “alla soluzione che

consiste nel mettere un limite di 30 chilometri orari nelle

citt?. Questo pu? essere un limite giusto da introdurre in alcune

aree, come le zone residenziali o le strade prossime alle scuole,

non generalizzato a tutta la citt?. A mio avviso, non solo

saremmo poco efficaci, ma rischieremmo di creare ingorghi e

disagi al traffico”.

Secondo Novelli “prevenzione, formazione e sensibilizzazione sono

le parole chiave quando si parla di sicurezza stradale. Ancora

oggi, sulle strade si continua a morire e si verificano incidenti

gravi che provocano anche danni permanenti. Dobbiamo lavorare

sulla coscienza delle persone, creando una cultura corretta sin

dall’et? scolare, e conoscenza delle norme. Gi? prima di mettersi

al volante, gi? quando i ragazzi vanno a scuola, ? importante

instillare alcuni concetti importanti. La sicurezza stradale, in

ogni caso, deve essere declinata verso tutti, con particolare

attenzione agli utenti deboli, ovvero i pedoni, disabili in

carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela

particolare”.

ACON/COM/fa

031852 FEB 25