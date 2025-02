(ACON) SICUREZZA STRADALE. AULA RESPINGE MOZIONE MASSOLINO SU CITT 30

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

Prendere posizione contraria all'interno

della Conferenza Stato-Regioni e in ogni ambito istituzionale

alle misure che non contribuiscono ad aumentare la sicurezza

stradale e che limitano lo sviluppo della mobilit? dolce e

sostenibile; avviare un tavolo tecnico regionale sulla tematica

con tutti i portatori di interesse, nonch? supportare e sostenere

la proposta di legge nazionale sulle Citt? 30, promuovendo

qualsiasi iniziativa regionale e locale finalizzata allo sviluppo

e alla sperimentazione nel territorio del Fvg del suddetto

progetto. Era quanto chiedeva la mozione promossa dalla

consigliera regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg,

Giulia Massolino, e respinta dall’Aula a maggioranza.

“Ci siamo abituati – ha esordito l’autonomista illustrando il

testo della mozione ed entrando nel merito di alcuni dati in

materia – a ritenere come inevitabili i morti sulle strade, tanto

che appunto li chiamiamo incidenti. Nel primo semestre del 2024,

secondo i dati Istat, le vittime sulle strade urbane in Italia

sono aumentate quasi dell’8%. Nel 2023 in Fvg ? aumentata la

percentuale di persone a piedi uccise, passando dal 10,7% al

14,3%, oltre la met? delle quali nelle fasce pi? vulnerabili

della popolazione, con un’incidenza pi? alta della media

italiana. Anche il numero di persone ferite negli incidenti ?

aumentato: solo nel 2023, nella nostra regione si sono verificati

3187 incidenti con 56 persone decedute”.

L’esponente della Minoranza ha poi citato il nuovo Codice della

strada, approvato lo scorso autunno dal Governo nazionale, che

“ha inasprito le pene per chi guida sotto l’effetto di alcol e

droga, distogliendo per? l’attenzione da quella che ? principale

causa o concausa delle morti e degli incidenti stradali, ossia la

velocit?”.

Ecco perche, secondo Massolino, “ridurre la velocit? ? importante

perch? diminuisce sia la probabilit? di collisione che la gravit?

della stessa e, pertanto, sarebbe auspicabile supportare lo

sviluppo delle Citt? 30, ossia l’adozione del limite massimo di

velocit? di 30km orari come regola generale nelle zone

residenziali e non. I dati diffusi dal Comune di Bologna dopo un

anno dall’introduzione di questa misura – ha evidenziato ancora

l’esponente autonomista – si sono dimostrati molto positivi, cos?

come quelli registrati nelle altre Citt? 30: 50% in meno di

persone decedute e 0 persone a piedi uccise, 13% in meno di

incidenti e 31% in meno di quelli pi? gravi”.

La mozione ha trovato sostagno dalle Opposizioni. Serena

Pellegrino (Alleanza Verdi e Sinistra) ha ricordato che la prima

“a introdurre il limite dei 30km/h ? stata la citt? francese di

Chambery, negli anni 70” e che “servono interventi strutturali

per contrastare la velocit?, come la manutenzione stradale”.

Secondo Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) la mozione della

collega del Patto “? di altissimo valore civile e riassume bene

quella che dovrebbe essere una rivoluzione sulla mobilit?

urbana”. Nicola Conficoni (Pd) ha ribadito che “il coraggio

dimostrato in altre realt? da sindaci lungimiranti che hanno

adottato il modello dei 30 km/h deve essere sostenuto”.

Diversa, invece, l’opinione della Maggioranza. Per Roberto

Novelli (Forza Italia) “bisognerebbe focalizzarsi sull’educazione

stradale, lavorandoci con maggiore determinazione sia a livello

nazionale che regionale”. Il consigliere forzista ha detto di

“essere d’accordo sull’imposizione del limite dei 30km/h, ma solo

in alcune aree critiche della citt?” e che “se ? vero che la

velocit? ridotta diminuisce il danno in caso di impatto, ? anche

vero che ? chi guida che deve prestare la giusta attenzione,

indipendentemente dal limite di velocit? imposto e rispettare le

norme”.

La posizione di Novelli ? stata condivisa anche dall’assessore

regionale Pierpaolo Roberti, pronto a ribadire che “il problema

non ? mettere nuovi limiti di velocit?, ma far rispettare quelli

che ci sono gi?. Serve far passare un concetto di educazione a

partire dai pi? giovani, punendo severamente chi non rispetta le

norme”. Roberti ha inoltre ricordato che negli anni “la Regione

ha messo a disposizione delle risorse e, in particolare, la legge

emanata la scorsa estate per favorire la concessione di

contributi ai Comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti

per finanziare la realizzazione di infrastrutture per la

sicurezza stradale e la mobilit?”.

“Agire solamente sull’educazione stradale non basta – ha detto in

replica Massolino -. Educare i pi? giovani all’uso della strada

non significa solo insegnare loro ad essere conducenti, ma anche

educarli alla mobilit? sostenibile. Il nuovo codice della strada,

inoltre, aumenta le sanzioni per cose difficili da sanzionare,

tanto pi? in una grave carenza di organico delle forze di

polizia. ? chiaro – ha concluso Massolino – che non basta la sola

introduzione del limite dei 30km/h, ma si tratta di

democratizzare la strada e mettere al centro le persone in una

nuova visione pi? ampia di mobilit?”.

