(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

ROMA; SEGNALINI: SOLIDARIETÀ AD ONORATO PER MINACCE

Roma, 2 febbraio 2025 – “Esprimo la mia solidarietà all’Assessore Alessandro Onorato per le minacce ricevute a seguito della rimozione delle keybox nel centro storico. Atti di questo genere sono contrari al vivere in una comunità dove il rispetto delle regole è fondamentale. L’azione intrapresa riguarda la sicurezza di tutte e tutti, ad esempio nei casi di check-in da remoto; riguarda il decoro, perché anche se il muro o le inferriate sono privati, lo spazio è pubblico. La cura della città passa attraverso interventi diversificati, tra questi anche una regolamentazione oculata delle attività di ospitalità gioca un ruolo di rilievo per non modificare la destinazione d’uso di interi palazzi a scapito della vita di quartiere. Al collega Onorato rivolgo la mia vicinanza e il pieno sostegno per continuare a rendere Roma una città accogliente per i suoi abitanti e per i tanti turisti che desiderano visitarla”.

Così in una nota l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.