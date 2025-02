Il Ruanda nega le accuse di partecipazione alle ostilità nella Repubblica Democratica del Congo — dichiarazione

(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

Il Ministero degli Esteri ha anche accusato la Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe di aver schierato una “forza offensiva” per “sostenere la guerra del Governo della RDC contro il suo stesso popolo”.

Il Ministero degli Esteri del Ruanda nega le accuse di sostegno ai ribelli del movimento M23 nelle ostilità in corso nella Repubblica Democratica del Congo, espresse dalla Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe (SADC), ha affermato il Ministero degli Esteri in una dichiarazione.

“Il Ruanda respinge le accuse contro la Rwanda Defense Force (RDF), formulate nella dichiarazione del Summit straordinario della Southern African Development Community (SADC), tenutosi il 31 gennaio 2025. La RDF difende i confini del Ruanda dalle minacce e protegge i civili, non li attacca”, si legge nella dichiarazione.

Il Ministero degli Esteri ruandese ha inoltre accusato la SADC di aver schierato una “forza offensiva” per “sostenere la guerra del governo della RDC contro il suo stesso popolo”, ovvero “l’M23 e i membri della loro comunità”. Ha inoltre accusato il governo della RDC di voler attaccare il Ruanda e rovesciarne il governo.

Il Ministero degli Esteri ha chiesto una soluzione politica al conflitto e ha proposto un vertice congiunto della Comunità dell’Africa orientale e della SADC sulla questione.

Il governo della RDC accusa il Ruanda sia di aggressione diretta che di sostegno ai ribelli del Movimento del 23 marzo. Questi ribelli, assistiti dal Ruanda, hanno catturato Goma, la capitale della provincia del Nord Kivu nella RDC orientale, e ora stanno attaccando Bukavu, la capitale della vicina provincia del Sud Kivu.

Attualmente ci sono 1.100 soldati sudafricani nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo come parte della forza della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC). Negli ultimi otto giorni, 13 militari sudafricani sono stati uccisi in combattimenti con i ribelli e le unità ruandesi che li supportavano. Il numero totale di soldati sudafricani uccisi nella Repubblica Democratica del Congo si avvicina a 20.

Verso la fine del 2023, le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno raggiunto un accordo con la SADC per schierare una forza congiunta nell’est del paese per contrastare i ribelli. Le forze della SADC hanno il mandato di prendere parte direttamente alle ostilità. Oltre al Sudafrica, la forza della SADC include contingenti provenienti da Malawi e Tanzania.

I partecipanti al vertice di emergenza della SADC tenutosi ad Harare il 31 gennaio hanno preso atto con preoccupazione delle ultime ostilità nella Repubblica Democratica del Congo e hanno chiesto una soluzione diplomatica alla crisi in corso.