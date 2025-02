(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

Truffe agli anziani, fondo di solidarietà per le vittime: come accedere

Si registrano sempre più episodi di truffa ai danni di anziani, raggirati con tecniche ormai note come quella di figli o nipoti che avrebbero subito incidenti e per i quali occorre pagare per sistemare subito le cose.

“ È un reato odioso – dice l’assessore ai servizi sociali, Rita Pollastrini – che spesso viene messo a segno. Per questo l’informazione, la prevenzione e la vicinanza agli anziani da parte di tutta la comunità sono essenziali ”.

È possibile accedere, comunque, al “Fondo di solidarietà per gli anziani vittime di truffe e furti” della regione Lazio “ per avere un contributo risarcitorio almeno in parte del danno subito – ricorda l’assessore – va presentata denuncia e poi si può accedere alla procedura. Ribadisco la vicinanza del Comune a tutti gli anziani vittime di raggiro ”.

La procedura è riportata al link seguente [ https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi-di-cui-al-fondo-di-solidarieta-per-gli-anziani-vittime-di-truffe-e-furti/ | https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi-di-cui-al-fondo-di-solidarieta-per-gli-anziani-vittime-di-truffe-e-furti/ ]

Anzio, 01 febbraio 2025