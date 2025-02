(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 *M5S, Villani: “Domenica 2 febbraio a Salerno riunione provinciale per

gettare le basi delle Regionali”*

*La Coordinatrice Virginia Villani: : “Vogliamo essere protagonisti del

cambiamento”*

Il Movimento 5 Stelle della provincia di Salerno si prepara a una nuova

fase politica con l’obiettivo di costruire le fondamenta della propria

campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali. L’incontro,

che si terrà domenica 2 febbraio alle ore 10 presso l’Hotel Polo Nautico

(Lungomare C. Colombo 132) a Salerno, vedrà la partecipazione di attivisti,

cittadini e simpatizzanti del M5S.

La Coordinatrice provinciale, Virginia Villani, invita tutti a partecipare:

“Invitiamo cittadini, attivisti e simpatizzanti a questa riunione

provinciale per essere protagonisti del cambiamento che vogliamo vedere

nella nostra regione. Vogliamo mettere insieme idee, proposte e soluzioni

per affrontare le sfide che ci attendono, partendo da temi cruciali come la

sanità, il lavoro, l’ambiente e la crescita sostenibile”

L’assemblea avrà un carattere fortemente partecipativo, con la presenza di

esponenti di spicco del Movimento 5 Stelle, tra cui il Coordinatore

regionale Salvatore Micillo, il Deputato Agostino Santillo, il già

Presidente della Camera Roberto Fico, la Vicepresidente del Senato

Mariolina Castellone, l’Europarlamentare Danilo Della Valle, le Senatrici

Anna Bilotti, Felicia Gaudiano, il Senatore Luigi Nave e il Consigliere

regionale Michele Cammarano.

Questo incontro rappresenta un’opportunità per cittadini e attivisti di

confrontarsi direttamente con i rappresentanti del Movimento, trattando le

tematiche più rilevanti sia a livello locale che nazionale, rispondendo

alle necessità del territorio salernitano.