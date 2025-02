(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 Cereali: Cia, giù le mani da Granaio Italia.

Una serie di emendamenti al Milleproroghe del Governo potrebbero rinviare

ancora una volta l’attivazione di Granaio Italia. Esprimendo preoccupazione

a riguardo, Cia-Agricoltori invita a mettere giù le mani dal Registro

telematico sulle giacenze di cereali, la cui istituzione è da tempo già

realtà e con grande pressing della confederazione.

Per Leonardo Moscaritolo presidente Gruppo Lavoro cereali Cia il Granaio

Italiano è uno strumento importante in particolare a garantire maggiore

trasparenza al settore dei cereali in un contesto dove le importazioni

aumentano in maniera significativa con il rischio di far crollare ancora di

più il prezzo dei cereali. Tra le richieste avanzate da tempo da Cia oltre

l’istituzione di un registro telematico per la trasparenza delle giacenze,

il riconoscimento dei costi di produzione come prezzo base per la

contrattualizzazione, l’incremento di risorse per favorire i contratti di

filiera, investimenti in ricerca per varietà resistenti ai cambiamenti

climatici, riduzione dei costi di produzione.

Cia comprende le difficoltà emerse nell’applicazione del meccanismo delle

sanzioni, dovute alla criticità riscontrate nel software di gestione, ma

ribadisce l’urgenza di uno strumento indispensabile per riportare

trasparenza sui mercati e tutelare le produzioni cerealicole Made in Italy.

Va assolutamente rispettato l’impegno preso, ormai più di sette mesi fa,

ribadisce Cia, facendo nuovamente appello alle istituzioni perché venga

scongiurato ogni rischio di ennesima proroga. Non si disattendano le

aspettative degli agricoltori, ai quali è stato garantito di voler

salvaguardare la qualità dei cereali nazionali, mettendo un freno

all’import selvaggio e assicurando prezzi giusti.

Cia evidenzia che le produzioni cerealicole lucane, di qualità eccellente,

hanno subito danni dagli eventi climatici avversi (siccità 2024) e che i

produttori attendono risposte sugli indennizzi contestando modalità e

criteri contenuti nel decreto recente che non dà risposte ai vari comparti

(oltre al cerealicolo) che hanno subito danni da siccità.