(ARC) Eventi:Callari, mostra ispirata a Basaglia omaggia uomo rivoluzionario

valorizzazione del Parco

Gorizia, 1 feb – “Nell’anno di punta per Gorizia, unita a Nova

Gorica come Capitale europea della cultura, una mostra che trae

le sue ispirazioni creative dalla figura di Franco Basaglia era

doverosa e ne andiamo orgogliosi: rendiamo omaggio a una delle

pi? rappresentative figure del secolo scorso, un rivoluzionario

nel modo di sentire e pensare, nel mondo della medicina e della

psichiatria: con la sua straordinaria opera, coloro che erano

considerati reietti, rifiuti della societ?, sono diventati

persone e hanno riacquistato la dignit? di essere. Un cambiamento

radicale, di enorme portata, per l’Italia e per l’Europa”.

Sono le parole dell’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano

Callari che questo pomeriggio ? intervenuto a Gorizia, negli

spazi dell’Auditorium della cultura friulana, all’inaugurazione

della mostra “I luoghi dell’incertezza e le emozioni della

libert?”, esposizione promossa dal Comune di Gorizia nell’ambito

delle iniziative di GO!2025 che comprende creazioni di 39 artisti

goriziani, italiani e sloveni, realizzate in omaggio a Franco

Basaglia. Presenti al vernissage anche il sindaco di Gorizia,

Rodolfo Ziberna, il presidente dell’Associazione per le arti

contemporanee Prologo, Franco Span?, e il curatore Giancarlo

Pauletto.

Nel ringraziare artisti e promotori dell’iniziativa, l’assessore

Callari ha messo ancora l’accento sull’importanza dell’opera di

Basaglia: “la cui riforma si pone allo stesso livello della

Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Gorizia e i goriziani

portano nel loro grande bagaglio storico questa esperienza senza

precedenti, che intendiamo far conoscere anche valorizzando il

Parco Basaglia. Dopo la bonifica, questo spazio della citt?

diventer? luogo privilegiato di aggregazione, per la cultura, per

l’arte e per i giovani, integrato con gli attuali servizi per la

salute mentale e per la salute delle donne”.

La mostra rimarr? aperta venerd?, sabato e domenica, con orario

10-13/15-19, fino a domenica 2 marzo 2025.

