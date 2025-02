(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

AGRICOLTURA, GUALTIERI E ALFONSI AGLI STATI GENERALI DEGLI ORTI URBANI COMUNITARI

GUALTIERI: SOSTENERE REALTÀ COME QUESTA PER FARE SALTO DI QUALITÀ AMBIENTALE E DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Roma, 1 febbraio – Una grande partecipazione della cittadinanza ai primi Stati Generali degli Orti Urbani svolti presso la Vaccheria e organizzati dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, con la collaborazione della Commissione Capitolina Ambiente e il supporto della rete Liberi Orti in Comune.

L’evento si è aperto con gli interventi istituzionali del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, del Presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri, della Presidente del municipio IX Maria Teresa di Salvo e del Presidente della Rete Liberi Orti in comune Andrea Messori.

Sono seguiti cinque panel tematici sul ruolo del Terzo Settore, i Patti di Collaborazione, le politiche del Cibo, didattica e formazione, biodiversità e apicoltura.

Infine, uno spazio dedicato all’ascolto delle istanze provenienti dagli ortisti, con l’intenzione di rafforzare sempre di più il ruolo sociale che gli orti urbani svolgono all’interno della comunità.

“Quella degli Orti Urbani è una realtà importantissima della nostra città, di cui tutti dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi, soprattutto perché è un’eccellenza riconosciuta anche a livello europeo, una dimostrazione concreta della forza del legame fra terra e comunità. Roma è unica da questo punto di vista perché una parte predominante del territorio cittadino è verde e agricola, spesso anche inserita nella realtà urbanizzata. Come amministrazione sosteniamo con forza tutte le iniziative che esaltano questa unicità di Roma e voglio ringraziare tutte le realtà legate a questa esperienza come anche l’assessora Alfonsi per un lavoro fondamentale per far compiere alla capitale un salto di qualità decisivo dal punto di vista ambientale e della partecipazione democratica”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.