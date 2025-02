(ACON) MUSICA. BORDIN A CONVEGNO ANBIMA: BANDE SONO VALORE AGGIUNTO TERRITORI

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

rappresentano una realt? di straordinaria importanza per il

tessuto culturale e sociale della nostra Regione. Il loro ruolo

non si limita alla diffusione della musica, ma si estende alla

formazione dei giovani, alla promozione della socialit? e alla

valorizzazione delle tradizioni locali. Come Consiglio regionale,

siamo consapevoli del valore di queste associazioni e continuiamo

a lavorare per garantire strumenti concreti di sostegno e

sviluppo”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale

del Fvg, Mauro Bordin, intervenendo questa mattina al convegno

“La rete Anbima Friuli Venezia Giulia. Competenze, progettualit?,

cooperazione”, svoltosi al Bella Italia Village di Lignano

Sabbiadoro.

Durante il suo intervento Bordin ha illustrato le misure

contributive regionali a favore delle associazioni bandistiche,

con particolare riferimento alla misura del Consiglio regionale,

strumento che permette di supportare le attivit? e i progetti

delle realt? associative.

Il convegno, promosso da Anbima Fvg, ha rappresentato secondo il

numero uno di piazza Oberdan “un’importante occasione di

confronto sulle competenze necessarie per la gestione delle

associazioni, sulle opportunit? progettuali e sulla cooperazione

tra le realt? bandistiche del territorio”. Tra i relatori, il

dott. Alberto Frate, che ha approfondito il tema della

contabilit? e fiscalit? delle associazioni e il dott. Mattia

Mestroni che ha analizzato l’evoluzione organizzativa di una rete

associativa. Il presidente Anbima Fvg, Pasquale Moro, ha

introdotto il convegno ricordando i 70 anni del sodalizio, alla

presenza anche del componente di giunta nazionale, Eugenio

Boldarino.

“? fondamentale continuare a investire in formazione e

cooperazione, affinch? le bande musicali possano affrontare con

strumenti adeguati le sfide amministrative e organizzative,

rafforzando il proprio ruolo nella comunit?. L’attenzione della

Regione su questi temi ? massima e intendiamo proseguire il

dialogo con le associazioni per individuare le soluzioni pi?

efficaci per il loro sviluppo”, ha concluso il presidente del

Consiglio regionale.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti

delle bande musicali del Fvg, a conferma della vitalit? e

dell’importanza di questo settore per la cultura e il territorio

regionale.

