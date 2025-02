(ACON) ALPINI. BORDIN A LATISANOTTA: ONORARE SACRIFICIO SOLDATI A NIKOLAJEWKA

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

sab 01 febbraio 2025 Il presidente del Consiglio regionale alla commemorazione della

battaglia di Nikolajewka

(ACON) Latisana, 1 feb – “Oggi siamo qui per onorare il

sacrificio di migliaia di giovani soldati che, in condizioni

estreme, hanno affrontato una delle pagine pi? drammatiche della

nostra storia. Ricordare la battaglia di Nikolajewka significa

ribadire con forza che la guerra porta solo dolore e distruzione.

La memoria deve guidarci nel cammino del rispetto tra i popoli,

affinch? tragedie come questa non si ripetano mai pi?”. Con

questo messaggio di pace il presidente del Consiglio regionale

del Fvg, Mauro Bordin, ? intervenuto alla cerimonia commemorativa

dell’82esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka,

svoltasi a Latisanotta.

L’evento, organizzato dai gruppi Alpini di Latisanotta e di

Latisana, ha visto un’ampia partecipazione delle istituzioni e

della comunit? locale. La commemorazione ? iniziata con

l’ammassamento presso il Monumento ai Caduti e ai dispersi,

seguito dalla cerimonia dell’alzabandiera e dalla deposizione di

un serto floreale in onore dei caduti. Il corteo ha poi raggiunto

la chiesa di Santa Maria Maddalena, dove si ? svolta la funzione

religiosa in suffragio dei soldati morti nella campagna di Russia.

Dopo l’intervento del capogruppo della sezione Alpini di

Latisanotta Italo Perosa, il presidente del Consiglio regionale

ha sottolineato l’importanza della memoria storica e del valore

del sacrificio di chi ha combattuto in condizioni estreme: “La

battaglia di Nikolajewka ha segnato profondamente la nostra

storia, lasciando cicatrici indelebili nelle famiglie e nelle

comunit? del nostro Paese. Ricordare significa non solo rendere

omaggio a chi non ? pi? tornato, ma anche riflettere sul valore

della libert? e della democrazia, diritti che non possono mai

essere dati per scontati”.

Alla commemorazione erano presenti anche il sindaco di Latisana,

Lanfranco Sette, e la consigliera regionale Maddalena Spagnolo,

oltre a rappresentanti delle istituzioni civili locali, militari

e delle associazioni d’arma, che hanno voluto rendere omaggio a

quanti vissero la tragedia.

“Il ricordo degli alpini e di tutti coloro che hanno affrontato

quel calvario deve essere custodito e tramandato alle nuove

generazioni. ? nostro dovere mantenere viva la memoria, affinch?

il loro sacrificio continui a essere un monito contro ogni

conflitto e a favore della pace”, ha ribadito Bordin.

