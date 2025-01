Vengo anch’io, Focus Live e altre novità dal campus di Milano-Bicocca: leggi Bnews

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

Newsletter dell'Università di Milano-BicoccaN° 1 | Gennaio 2025"Vengo anch'io": il progetto per conciliare vita e lavoro

Uno spazio accogliente e sicuro, attrezzato per attività ludiche e riposo, dedicato ai bambini tra 0 e 6 anni, rivolto a tutta la comunità Bicocca. Prenotazioni aperte dal 10 febbraioLa Royal Astronomical Society premia la collaborazione EPTA

Il Group Achievement Award 2025 è stato conferito al gruppo di lavoro internazionale dell’European Pulsar Timing Array (EPTA), il progetto di ricerca di onde gravitazionali tramite l’osservazione di “pulsar” che vede l’Italia protagonista con il Sardinia Radio Telescope dell’Inaf di Cagliari, l’Università di Milano Bicocca e il Gran Sasso Science InstituteStatistica, tripletta di premi internazionali per il ricercatore di Bicocca Tommaso Rigon

La statistica bayesiana è il campo del ricercatore pluripremiato di Milano-Bicocca, che ci ha spiegato di che cosa si occupa e del perché è importante quantificare l’incertezzaLa Ricerca Bicocca protagonista a Focus Live 2024

Dall’universo delle onde gravitazionali al microscopico mondo degli insetti, passando per i misteri della mente dei bambini. Milano-Bicocca protagonista a Focus Live 2024Costituzione e sostenibilità: una visione per il futuro con Camilla Buzzacchi

Come le modifiche alla Costituzione ridefiniscono il rapporto tra economia, ambiente e diritti delle generazioni futureIrma Caldara, la studentessa di Sociologia ambassador delle Universiadi invernali

La campionessa di pattinaggio artistico di coppia è testimonial dei FISU Games di Torino 2025, al via il 13 gennaio. Con lei continua il nostro viaggio tra i campioni del Dual CareerVIDEOA Milano-Bicocca il ruolo strategico dei professionisti di Infermieristica e OstetriciaGiornata della Memoria: saperi e testimonianze come strumenti di coinvolgimento civicoA journey into evolution

