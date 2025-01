(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 NOTA FARNESINA – Tajani in missione a Belgrado. Interscambio in crescita, la cooperazione economica Italia-Serbia è un esempio di successo nella regione.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è oggi in missione a Belgrado per partecipare al Forum Imprenditoriale Italia-Serbia. Nell’ambito della missione, sono previsti incontri istituzionali con il Presidente della Repubblica serba, Aleksandar Vučić, e il Ministro degli esteri serbo, Marko Djuric.

Il Forum Imprenditoriale si colloca nel quadro della strategia italiana di diplomazia della crescita e vede la partecipazione di oltre 400 imprese italiane e serbe, segno del crescente interesse a potenziare i legami tra il mercato italiano e quello serbo, avvicinando le comunità imprenditoriali dei due Paesi e generando nuove opportunità di investimento.

Nel corso degli incontri istituzionali, il Ministro Tajani solleverà anche il tema del completamento del “percorso di riunificazione dei Balcani con l’Europa”, una priorità strategica non solo dell’Italia ma anche dell’Unione europea. Per favorire l’accelerazione del percorso di integrazione europea della regione, il Ministro Tajani presiederà il 10 febbraio prossimo a Roma una riunione dei Ministri degli Esteri dei Balcani Occidentali, del gruppo dei Paesi ‘amici’ insieme all’Alto Rappresentante Kallas e alla Commissaria per l’allargamento Kos.

Quella di Tajani in Serbia è la terza missione dopo quelle di novembre 2022, subito dopo l’insediamento, e di novembre 2023 e dimostra la massima attenzione che il Governo italiano continua ad attribuire all’area dei Balcani, regione chiave per la stabilità dell’intero continente europeo.