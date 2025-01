(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

Dl Cultura, Tassinari – Dalla Chiesa: "Approvato emendamento Fi per sostegno vendita libri nei piccoli centri"

La Commissione Cultura ha approvato un emendamento, proposto dagli Onorevoli Rosaria Tassinari e Rita Dalla Chiesa, che destina 1 milione di euro per sostenere la vendita dei libri nei piccoli centri abitati. Un provvedimento che rappresenta un segnale concreto per la promozione della lettura e il sostegno agli esercizi commerciali che, pur non essendo librerie in via esclusiva, contribuiscono alla diffusione del libro nei comuni con meno di 5.000 abitanti”.

Grazie a questo fondo, potranno beneficiare del sostegno economico le edicole, le cartolerie, i negozi di alimentari e altri esercizi commerciali che vendono libri, purché questa attività rappresenti almeno il 30% del loro fatturato globale. la misura è riservata ai giovani imprenditori di meno di 35 anni, con l’obiettivo di favorire anche l’imprenditoria giovanile e incentivare nuove iniziative economiche legate alla cultura. Un intervento mirato a contrastare la desertificazione culturale e a garantire un accesso più capillare alla lettura anche nelle aree meno servite dalle grandi catene editoriali.

“Crediamo fortemente nel valore della lettura e nella necessità di renderla accessibile a tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive. Questo emendamento è un passo importante per rafforzare la rete di distribuzione dei libri e sostenere i piccoli commercianti che, con il loro lavoro, svolgono un ruolo essenziale nella promozione della cultura”, dichiarano Rosaria Tassinari e Rita Dalla Chiesa.

L’approvazione di questa misura testimonia la volontà di investire nella crescita culturale del Paese, favorendo la diffusione della lettura come strumento di conoscenza e inclusione. La Commissione Cultura continua a lavorare per supportare iniziative concrete a favore dei cittadini e della cultura italiana.

