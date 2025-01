Comunicato stampa veterani dello sport del 31 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

L’assemblea dell’Unvs presso la sede provinciale del Coni

CICCARELLI NUOVO PRESIDENTE DEI VETERANI DELLO SPORT

Tra gli obiettivi del sodalizio il recupero dei personaggi della storia e il potenziamento della rete con le altre associazioni benemerite

Raffaele Ciccarelli, dirigente dell’Associazione Allenatori di Calcio, giornalista e scrittore, studioso della storia dello sport e in questa veste coordinatore della Biblioteca dello Sport che ha sede presso la Società di Storia Patria, è il nuovo Presidente della sezione provinciale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (Unvs), una delle Associazioni Benemerite del Coni.

Sostituisce Michele Centore, presidente uscente, che ha rinunciato alla ricandidatura al vertice per impegni familiari, ricevendo dall’assemblea dei soci il ringraziamento per il lavoro svolto. Unanime il voto per Ciccarelli e per il nuovo Consiglio Direttivo, composto da Franco Spacciante, Gianfranco Natale, Andrea Letizia, Carlo Pastore e lo stesso Michele Centore, in qualità di past president.

Il ruolo di Revisore dei Conti verrà ricoperto infine da Gigi Lamberti.

Nel corso dell’Assemblea, presieduta da Geppino Bonacci responsabile tecnico sportivo del Coni, tutti i presenti hanno fornito un costruttivo contributo per la elaborazione da parte del nuovo Consiglio Direttivo del programma di attività rivolto soprattutto al recupero dei personaggi più significativi della storia dello sport in provincia di Caserta ed al potenziamento della rete con le altre associazioni benemerite del Coni e con i sodalizi impegnati nelle attività amatoriali riservate agli sportivi di ogni età.

Significativo l’intervento del Delegato Coni Michele De Simone, che ha garantito piena collaborazione per il potenziamento dei progetti socio-culturali di un sodalizio, appunto l’Unvs, che riunisce animatori di grande esperienza maturata in decenni di impegno atletico e dirigenziale nelle Società sportive e nelle Federazioni.

Hanno portato il saluto anche i responsabili delle altre Associazioni benemerite e cioè Giuliano Petrungaro, presidente del Panathlon Club, Nicola Scaringi, presidente dell’Associazione Stelle al Merito Sportivo, e Lucio Bernardo Fiduciario dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

