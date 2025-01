agenzia regionale 105.25 giunta 31.1.25

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

La Giunta ha approvato un provvedimento per procedere all’assegnazione delle

ulteriori risorse economiche necessarie per completare la dotazione finanziaria per

sostenere la programmazione per il settore dello spettacolo dal vivo, per il

finanziamento del Fondo Unico Regionale dello Spettacolo (FURS), canale Imprese

e Istituzioni Sociali Private. La copertura finanziaria è pari complessivamente a

LAVORO

La Giunta ha assegnato gli obiettivi strategici, per l’annualità 2025, per l’ARPAL

Puglia, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Direttore del Dipartimento

politiche del lavoro, istruzione e formazione, in attuazione di quanto previsto

nell’ambito delle linee guida per l’assegnazione degli obiettivi annuali delle Agenzie

regionali. Gli obiettivi fissati sono: efficiente ed efficace utilizzo delle risorse statali,

con particolare riferimento alla piena attuazione del Piano di potenziamento dei

Centri per l’Impiego; efficiente ed efficace utilizzo dei fondi del P.N.R.R. nell’ambito

del programma Garanzia occupabilità lavoratori (G.O.L.) secondo le previsioni del

Piano di Attuazione Regionale (P.A.R.) da parte della Regione Puglia; attuazione

della strategia regionale #mareasinistra; riduzione del livello di esposizione al rischio

corruttivo dei processi/procedimenti amministrativi gestiti dalle strutture regionali e, in

generale, incremento del livello di trasparenza dell’attività amministrativa

dell’Agenzia; empowerment femminile nei settori strategici del lavoro e inclusione

dei soggetti fragili e con disabilità; attuazione della transizione al digitale.

La Giunta ha deliberato la prosecuzione delle attività della II fase – avviso ex multi

