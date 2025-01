(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Dl Cultura: Sasso, su stop a parere vincolante Soprintendenze andremo fino in fondo, cittadini dalla nostra parte

Roma, 30 gen. – “La linea della Lega sullo stop al parere vincolante delle Soprintendenze è chiara: non arretreremo di un millimetro. Questa norma di buonsenso è necessaria per sburocratizzare e alleggerire il fardello inutile di pratiche sulle scrivanie di tanti nostri sindaci. Non solo. In queste ore tantissimi cittadini ci invitano ad andare avanti, oberati dall’eccessiva burocrazia delle Soprintendenze che causa ritardi e danni economici. Ovviamente non verrano toccati i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, per cui il parere rimarrà. Del resto l’autonomia e la semplificazione sono da sempre i nostri cavalli di battaglia. Andremo avanti fino alla fine, in ogni modo possibile”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.