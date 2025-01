(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Comunicati del 30/01/2025

Consiglio | ore 12:12

4a commissione: Modifica della legge sull’indicazione di provenienza degli alimenti

Parere favorevole in commissione legislativa al disegno di legge di Gruppo verde/SVP, che dispone l’indicazione dello Stato o Regione di provenienza degli alimenti serviti nella gastronomia e nelle mense.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/4a-commissione-modifica-della-legge-sull-indicazione-di-provenienza-degli-alimenti)

