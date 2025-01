COMUNICATO STAMPA 30 GENNAIO – SAN SEBASTIANO, LA POLIZIA LOCALE DI TREVISO TRACCIA IL BILANCIO DELL’ATTIVITA’ 2024

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

BILANCIO 2024 DELLA POLIZIA LOCALE: UN ANNO DI IMPEGNO PER LA SICUREZZA E IL TERRITORIO

In aumento i servizi ad alto impatto e le pattuglie appiedate. Il sindaco Conte: «Grande sinergia con le forze dell’ordine»

Treviso, 30 gennaio 2025

Come da tradizione, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, il Comando di Treviso, con il sindaco Mario Conte, il comandante Andrea Gallo, il vicecomandante Patrich Antonello e il vicecomandante vicario Marta Panizzo, ha tracciato il bilancio dell’attività nell’anno appena concluso. Nel 2024 è stata data priorità alla sicurezza urbana, al controllo del territorio e alla vicinanza ai cittadini: il resoconto dell’attività annuale evidenzia infatti un significativo potenziamento dei servizi, frutto di un’organizzazione mirata e di un’ottimizzazione delle risorse interne, che ha permesso di incrementare del 30% i servizi di controllo appiedato nei quartieri rispetto al 2023.

Questo risultato è stato raggiunto grazie all’impiego quotidiano degli Operatori in tutte le aree del territorio comunale, con un focus particolare su zone sensibili e oggetto di segnalazioni. Tra i principali obiettivi, che continueranno anche nel 2025, si annoverano il potenziamento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini attraverso iniziative come incontri nei quartieri, vigilanza nei parchi, nei pressi delle scuole e nei luoghi di ritrovo, oltre al pattugliamento serale per prevenire furti e fenomeni di degrado.