[Comune Palermo] RECALL – Emergenza Abitativa. Alle 9 conferenza stampa di presentazione del progetto “Facciamo casa”

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Ricordiamo ai colleghi che questa mattina, alle ore 9, nella sede

dell’assessorato alle Politiche Abitative, in via dello Spirito Santo 35,

l’assessore Fabrizio Ferrandelli e l’associazione “Idea e Azione”

presenteranno alla stampa i dettagli del progetto “Facciamo casa”.

L’iniziativa, partita alla fine dello scorso anno, vede coinvolti in via

sperimentale l’Assessorato Emergenza Abitativa, l’Associazione “Idea e

Azione”, con la collaborazione di Uepe (Uffici locali per l’Esecuzione

Penale Esterna), Reset e Rap, ed è rivolta a persone fragili,

impossibilitate a sostenere le spese dei lavori di ristrutturazione delle

abitazioni loro assegnate.

I colleghi della stampa sono invitati a partecipare.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo