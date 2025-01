[Comune Palermo] AMG Energia. : da sabato 1° febbraio numero verde unico per le segnalazioni di pronto intervento gas, pubblica illuminazione, semafori e altri impianti comunali

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

segnalazioni **di pronto intervento gas, pubblica illuminazione, semafori e

altri impianti tecnologici comunali*

per le segnalazioni di pronto intervento gas, pubblica illuminazione e

e gestirà le segnalazioni relative a problemi della rete di distribuzione

gas e guasti degli impianti di pubblica illuminazione, dei semafori e degli

altri impianti tecnologici degli edifici comunali e scolastici (impianti

elettrici interni, di climatizzazione, videocontrollo, antintrusione,

temporaneamente attivato per le segnalazioni di pubblica illuminazione e

degli altri impianti tecnologici.

maniera differente le chiamate relative ai diversi servizi: sarà l’unico

canale attraverso cui sarà possibile effettuare le segnalazioni in modo da

consentire agli operatori di AMG Energia la corretta e tempestiva gestione

dei problemi. In particolare, per le segnalazioni relative al servizio di

distribuzione gas, dalle fughe di gas al malfunzionamento dei misuratori,

le prescrizioni e gli standard rispettati sono quelli fissati dall’ARERA,

l’Autorità nazionale di regolazione per energia, reti e ambiente.

“Completiamo il percorso – sottolinea il presidente, Francesco Scoma – Il

numero verde unico ci consente di razionalizzare organizzazione e costi,

garantendo sempre un servizio con elevati standard tecnici e qualitativi”.

della chiamata, guiderà l’utente a fare una scelta in base al problema su

cui richiedere un intervento: darà, infatti, la possibilità di selezionare

“1” per il “servizio di pronto intervento gas” e “2” per “segnalare guasti

agli impianti di pubblica illuminazione, ai semafori e richiedere

interventi agli impianti degli edifici comunali”.

La biforcazione consentirà una differente gestione delle segnalazioni in

base al servizio di pertinenza, indirizzandole agli operatori telefonici

specificamente formati: le chiamate relative al pronto intervento gas

verranno gestite nel pieno rispetto delle direttive e dei criteri stabiliti

dall’ARERA, l’Authority di regolazione nazionale di settore.

Le segnalazioni relative a pubblica illuminazione, semafori e altri

impianti tecnologici (impianti elettrici interni, di climatizzazione,

videocontrollo, antintrusione delle strutture comunali) continueranno ad

essere codificate secondo una scala che attribuisce differenti priorità in

base al tipo e all’estensione del guasto. In quest’ultimo caso, infatti,

soprattutto per le segnalazioni relative agli impianti di pubblica

illuminazione, la società raccomanda di descrivere agli operatori

telefonici il problema in modo reale e con informazioni di dettaglio (ad

esempio, il numero civico di riferimento per singoli punti luce non

funzionanti) per evitare distorsioni nella gestione e risoluzione dei

guasti. La società raccomanda di utilizzare il numero verde unico per tutte

le segnalazioni di pubblica illuminazione relative a situazioni di pericolo

(impianti danneggiati, incidentati, pericolanti).

Come già accade, per il servizio di pronto intervento gas il numero verde

di illuminazione, semaforici e per gli altri impianti tecnologici lo stesso

numero verde sarà in funzione, come già succede, tutti i giorni dalle ore 7

alle ore 24. Successivamente un risponditore automatico fornirà le

indicazioni per comunicare eventuali segnalazioni urgenti alle forze

dell’ordine che contatteranno i tecnici reperibili della società.

Palermo, 30 gennaio 2025