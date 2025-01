CIVITAVECCHIA: RINNOVATA LA CONVENZIONE CON L’ISTITUTO “STENDHAL” PER L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Civitavecchia, 30 gennaio 2025 – Assicurare agli studenti l’acquisizione di conoscenze ed esperienze utili al loro futuro orientamento professionale: questa la finalità della Convenzione firmata da Rosanna Lanuzza, Direttrice territoriale della Direzione Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e Maria Federici, Dirigente scolastica dell’Istituto d’istruzione superiore “Stendhal” di Civitavecchia.

L’accordo prevede l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) rivolti a 24 studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Guido Baccelli” che permettono di integrare il piano di studi con insegnamenti teorico-pratici.

Il percorso formativo sarà condotto dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, diretto dalla dottoressa Silvia Amato, e sarà strutturato attraverso lezioni in aula e attività operative all’interno degli spazi doganali. Tutor per l’Ufficio sarà la dottoressa Barbara La Rosa mentre tutor scolastico il professor Mauro Adamo.

In aula gli studenti avranno modo di conoscere le competenze dell’Agenzia, con focus pratici inerenti ai controlli doganali sulle merci e sui passeggeri e con attività riguardanti il settore delle accise.

La firma della convenzione, riconfermata per il terzo anno consecutivo, si prefigge lo scopo di arricchire il percorso di istruzione degli studenti, favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro.

