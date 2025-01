Il 2 febbraio in sala civica ad Albinea Una biblioteca in risposta all’illegalità con ospite l’associazione Annalisa Durante

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

Il 2 febbraio in sala civica “Una biblioteca in risposta

all’illegalità”

con ospite l’associazione Annalisa Durante

ALBINEA (29 gennaio 2024) – Domenica 2 febbraio, in sala civica ad Albinea,

saranno ospiti della biblioteca, di Libera Reggio Emilia e del comitato

Gemellaggi, pace e cooperazione internazionale, alcuni esponenti

dell’Associazione Annalisa Durante, che racconteranno ai partecipanti la

storia tragica di Annalisa (vittima innocente della camorra) e come da

questa disgrazia siano stati capaci di reagire costruendo le basi per un futuro

diverso per i giovani del quartiere Forcella di Napoli. Si tratta di un esempio di

come l’investimento in cultura, l’apertura di una biblioteca e di spazi di

aggregazione, possano diventare uno strumento potente di riscatto sociale, per

combattere la cultura camorrista e non arrendersi alla malavita. Titolo

dell’incontro: “Una biblioteca in risposta all’illegalità”.

L’associazione Annalisa Durante è un’associazione senza scopo di lucro,

costituitasi nel 2005 in risposta alla morte innocente della quattordicenne,

avvenuta nel quartiere di Forcella a Napoli il 27 marzo 2004 durante uno

scontro armato tra esponenti di clan rivali.

L’evento scosse le coscienze di una larga parte della società civile, che non

volle arrendersi alla violenza e alla sopraffazione. Su iniziativa di cittadini ed

enti impegnati per la legalità nacque così l’associazione, al fine di mantenere

viva la memoria di Annalisa e di promuovere, in suo nome, iniziative culturali e

sociali per un riscatto morale e civile che da Forcella potesse propagarsi

all’intera città di Napoli, ed oltre!

La giovane età di Annalisa invita, in particolare, a parlare al mondo dei più

piccoli, proponendo loro modelli di educazione sociale e di cittadinanza attiva,

che passano attraverso il gioco, la lettura e gli interessi che caratterizzavano la

vita stessa della ragazza.

La “Biblioteca a porte aperte” attivata nello Spazio Comunale di piazza

Forcella, lo “Spazio Bambini” riaperto dopo la prima esperienza della Ludoteca

Annalisa Durante e il progetto “ZONA NTL”, destinato ad attivare a Forcella un

Marco Barbieri