COMUNICATO STAMPA – Doppio appuntamento con i Punkcake. Navetta gratuita da Figline e Incisa per il concerto di domenica

per il concerto di domenica *

* Le iniziative sono organizzate nell’ambito dei progetti Sampei/La Svolta.

Fino a venerdì 31 gennaio è possibile prenotare la navetta gratuita che

domenica 2 febbraio collegherà Figline e Incisa a El Pavoreal*

Dal palco di X Factor con furore, doppio appuntamento a Reggello e Bagno a

Ripoli per i *Punkcake*. La band del Valdarno, uno dei gruppi più amati del

momento, è pronta a raccontarsi in un talk per poi esibirsi in un concerto

aperto a tutti.

Si parte* giovedì 30 gennaio* alle ore 21.00 al *Teatro Excelsior di

Reggello* (via Dante Alighieri 7) con l’incontro pubblico *“Passione,

professione e impegno sociale: la musica per i Punkcake”*. Damiano

Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato, Lorenzo Migliore e Bruno

Bernardoni converseranno con il giornalista Enzo Brogi. L’occasione per

parlare di musica, carriera e progetti futuri. Ma non finisce qui. Per

l’occasione la band regalerà ai presenti un’esibizione con alcuni brani

unplugged.* Ingresso libero fino ad esaurimento posti.*

Salgono i decibel invece *domenica 2 febbraio alle 21.00 alla discoteca El

Pavoreal di Antella a Bagno a Ripoli* (via di Pulicciano 53). I Punkcake,

dopo una breve intervista live, si esibiranno in concerto per una lunga

serata all’insegna della musica punk (a*pertura porte ore 20.15, ingresso

libero fino ad esaurimento posti*).

*I due appuntamenti chiudono il ciclo di iniziative dei progetti

Sampei/LaSvolta*, promossi dalla Conferenza educativa Zonale Fiorentina Sud

Est con capofila i Comuni di Bagno a Ripoli e Reggello, per contrastare e

prevenire il fenomeno dei Neet, i giovani che non studiano e non lavorano.

I due progetti sono stati finanziati dal Bando pubblico “LINK- Connettiamo

i giovani al futuro” di ANCI nazionale e della Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento Politiche Giovanili.

Navetta Figline e Incisa Valdarno – Antella

Per il *concerto di domenica 2 febbraio* è a disposizione (*fino ad

esaurimento posti*) un servizio di trasporto gratuito che collegherà

Figline e Incisa all’Antella.

*Linea 1: Reggello – Figline – Incisa – Rignano sull’Arno > El Pavoreal*

– *ANDATA **(**orari indicativi)*

*Partenza* ore *19.30 da Figline Valdarno *> arrivo ore 20.30 alla

Discoteca El Pavoreal

– *RITORNO **(orari indicativi)*

*Partenza* ore* 23.45* *dalla* *Discoteca El Pavoreal* > arrivo 00.45 a

Reggello

Per usufruire del servizio è necessario prenotare il proprio posto sul*

servizio di navetta gratuito* compilando il seguente form

https://forms.gle/YMejW2vVBSYVahVDA

*Le prenotazioni sono attive fino alle ore 13 di venerdì 31 gennaio.*

