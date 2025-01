(ACON) PIANO ONCOLOGICO. CAPOZZI (M5S): VITALE, NO INGERENZE POLITICHE

(AGENPARL) - Roma, 29 Gennaio 2025

(ACON) Trieste, 29 gen – "Il Piano della rete oncologica

regionale del Friuli Venezia Giulia ? un documento

importantissimo: tanto per quanto riguarda l’organizzazione delle

strutture, tanto e soprattutto per quanto concerne la salute dei

pazienti. La durata e la qualit? della vita di cittadine e

cittadini, dopo una malaugurata diagnosi di tumore, ? infatti

strettamente dipendente da tutti i progressi garantiti dai

trattamenti ma, al tempo stesso, anche da un insieme di fattori

quali la prevenzione, la diagnosi precoce, la terapia, la

riabilitazione e l’assistenza”. Lo rimarca in una nota la

consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle),

riprendendo l’intervento espresso in III Commissione in merito al

Piano della rete oncologica regionale 2025-27.

“Esistono, tuttavia, esplicite differenze in termini di incidenza

tumorale sul nostro territorio – aggiunge la Capozzi – che

inducono a fare degli approfondimenti. Si tratta certamente di un

Piano importantissimo e atteso da molti anni, ma la sensazione

che ho avuto e che continuo ad avere, anche a seguito dello

stralcio dal quale si evince l’organizzazione della chirurgia

oncologica, ? che a prevalere sia stato il campanilismo politico,

piuttosto che le scelte tecniche”.

“Il documento, in prima battuta stilato dai tecnici, era stato

poi ritirato – precisa la pentastellata – sotto la spinta delle

pressioni politiche. Oggi, infine, ci ? stato chiesto di votare

un testo monco di un passaggio importante, bench? accompagnato

dalla garanzia che sar? successivamente integrato con le

valutazioni dei professionisti, le stesse che avevano portato

all’elaborato iniziale”.

“Il rischio e il timore che abbiamo paventato – sottolinea la

rappresentante del M5S – ? che ulteriori spinte vengano allo

scoperto e che, in questo modo, il Piano finisca per essere un

orto da difendere, piuttosto che costituire la risposta tanto

attesa e tanto dovuta alla popolazione. Abbiamo perci? auspicato

la stesura di un Piano condiviso in primis dai professionisti e

basato soprattutto su scelte coerenti. Questo in maniera tale da

creare una rete armonica tra le diverse sedi presenti nella

nostra regione e, per non dare vita a pericolose

contrapposizioni, come sta accadendo e come ? emerso anche in

sede di Cal, davanti al voto contrario espresso da alcuni

territori come Gorizia e Mossa, capaci di indebolire il sistema

stesso a danno dei numerosi cittadini per i quali le cure

appaiono vitali”.

“Il nostro voto, pertanto, non poteva che essere contrario.

Avremmo infatti preferito – conclude la consigliera Capozzi – che

non si decidesse oggi. Sarebbe stato altres? necessario e

prezioso un ulteriore rinvio della votazione e, in seguito, poter

contare su una nuova opportunit? per valutare un progetto

finalmente completo, una volta definita anche la distribuzione

dell’organizzazione chirurgica, la cui tabella costituisce un

passaggio significativo”.

