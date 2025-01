(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 *Migranti: Zan (Pd), flop Meloni, modello Albania inumano, illegale, dai

costi esorbitanti*

“Meloni forza la mano e continua con la deportazione di migranti in

Albania. Calpesta le sentenze dei giudici, schiaccia il diritto d’asilo,

ignora i pronunciamenti della Corte UE. Un pasticcio normativo costato 800

milioni di euro, nove volte più caro rispetto al trasferimento in Italia.

Il governo si fermi!

Hanno inviato 49 persone in centri ritenuti non idonei e per cosa? Per fare

“effetto dissuasione”, ma intanto è boom di sbarchi. Fanno propaganda con i

soldi degli Italiani anziché occuparsi di sanità, salari, caro bollette e

cercano pretesti per attaccare la magistratura. Proteggere i diritti dei

migranti significa proteggere i diritti di tutti. Continueremo a batterci

contro questa barbarie nel Parlamento europeo e in Italia.” Così Alessandro

Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd ed europarlamentare.

Roma, 28 gennaio 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni