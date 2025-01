Comunicato stampa: Presentazione del volume C’era una volta in riviera. Storie e leggende del XX secolo di Alessandro Raimondi. Giovedì 30 gennaio alle 17:00 in biblioteca

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

La Biblioteca Comunale Maria Goia, in collaborazione con Scambiamenti e Radio Social Coast, è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione del volume C’era una volta in riviera. Storie e leggende del XX secolo, giovedì 30 gennaio alle 17:00 presso la Sala Conferenze della biblioteca. L’autore Alessandro Raimondi dialogherà con Paola Ariosi di Radio Social Coast. Musiche a cura di Danilo Beltrambini, cantautore disegnatore e fumettista. Al termine firmacopie.

Sinossi. Dodici, tra storie vicine nel tempo e leggende perdute nella nebbia dei ricordi, ambientate in quella riviera alla quale non era neanche necessario aggiungere l’aggettivo “romagnola”, talmente era potente il richiamo nell’immaginario collettivo italiano fino a pochi anni fa, nella porzione di XX secolo che va dal 1938 all’ultimo giorno del ‘900; il tempo che quelli della generazione nata tra la fine degli anni ’70 e i gli ’80 ha vissuto in prima persona, o nei racconti ascoltati dalle vive voci delle due generazioni precedenti.

Tra le pagine di questo libro troviamo un podestà alla ricerca di ebrei da perseguitare all’indomani della promulgazione delle leggi razziali; Nikola Tesla a Igea Marina alla ricerca di fonti alternative di energia; i cambiamenti di vita per gli abitanti della costa dopo l’entrata in vigore della legge Merlin; i “vitelloni” spiegati a un bambino; le estati degli anni ’80, l’eroina, gli amori giovanili sullo sfondo dello Slego e la disillusione dei ’90; e ancora: storie di amanti, di tradimenti, di vite al limite della legalità in una Romagna come (forse) non ve l’hanno mai raccontata!

Alessandro Raimondi è nato nel 1978. Nel 2022 ha pubblicato una raccolta di racconti dal titolo “C’era una volta in riviera – Storie e leggende del XX secolo”, edito da Società Editrice Il Ponte Vecchio; da uno di questi, “Serena”, è stato tratto “Stanza 29”, un audioracconto per un podcast radiofonico. Nel 2024 si è classificato terzo al Premio Letterario Navile – Città di Bologna con “Alcol e ciliegia” e ha ricevuto una menzione al Premio Internazionale Paola Fasulo con “Sarebbe un peccato morire d’estate”. Nel numero di novembre-dicembre di Cubia è stato pubblicato il suo racconto “Vacantia”, finalista al concorso BREF 2024. Oltre alla narrativa si occupa di fumetti: ha sceneggiato “Fragile”, una breve storia apparsa sulla rivista Nihil e sta ultimando una graphic novel di ambientazione post-apocalittica.