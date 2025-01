COMUNICATO STAMPA – Consiglio comunale: mercoledì 5 febbraio seduta a Figline a partire dalle 21

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 *Consiglio comunale: mercoledì 5 febbraio seduta a Figline a partire dalle

21 *

*Dettagli della notizia L’assemblea si riunisce prima in sessione “Question

time” e, dalle 22:15, in sessione deliberativa ordinaria *

*Mercoledì 5 febbraio il Consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno *si

riunirà alle *ore 21 in sessione speciale “Question time” *e alle* ore

22,15 in sessione deliberativa ordinaria. *

L’assemblea si terrà nella *s**ala consiliare “Francesco Staderini” *del

municipio di Figline (piazza IV Novembre 3).

I cittadini potranno assistere alla seduta anche attraverso la

*diretta streaming, che sarà disponibile sul canale Youtube dedicato

. *

*Ordine del giorno completo

Comune Figline e Incisa Valdarno