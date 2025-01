(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 ALMASRI. MAULLU (FDI): PREMIER NON E’ RICATTABILE, NE’ CONDIZIONABILE LAVORA NELL’INTERESSE DEL PAESE

“La storia si ripete chi cerca di modernizzare il Paese nell’interesse degli italiani viene intimidito, da una parte marginale. Il nostro presidente Giorgia Meloni non è né ricattabile né condizionabile, e chi ha deciso di provare a farlo si renderà conto di quanto sia sbagliato averlo fatto, capirà che per il Premier la stella polare e’ l’interesse nazionale.

In un Paese democratico non è tollerabile che l’ordine giudiziario esercitato da una piccola parte della magistratura palesemente schierata in maniera antigovernativa interferisca con le scelte ponderate dell’esecutivo. Di fronte a questa situazione non possiamo più rinviare l’approvazione in via definitiva del disegno di legge di riforma della giustizia, per salvaguardare i principì democratici del nostro ordinamento ”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Stefano Maullu