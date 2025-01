0128 conv inaugurazione Parco delle Clarisse

(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA

Mercoledì 29 gennaio 2025

ore 12

Via XX Settembre – La Spezia

(in prossimità dell’ingresso all’ascensore di collegamento con via XXVII Marzo)

Inaugurazione del Parco delle Clarisse

Partecipa:

Pierluigi Peracchini, Sindaco della Spezia

Pietro Antonio Cimino, Assessore ai Lavori Pubblici

Giacomo Raul Giampedrone, Assessore Regionale alle Infrastrutture

Architetto Anna Ciurlo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città’ Metropolitana di Genova e della Spezia