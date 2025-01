(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 MAFIA. BUONGUERRIERI (FDI): ARRESTO PARRINO COLPO IMPORTANTE IN LOTTA A CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

“L’arresto di Paolo Aurelio Errante Parrino è un colpo di fondamentale importanza nella lotta alla mafia e, più in generale, alla criminalità organizzata viste le sue commistioni con le altre organizzazioni. Legato a doppio filo con Matteo Messina Denaro, Parrino curava particolarmente i legami con la criminalità mafiosa in Lombardia. Un’operazione brillante che dimostrano la presenza sempre maggiore dello stato contro l’illegalità. Ringrazio la Procura Distrettuale Antimafia e le Forze dell’Ordine che con la loro abnegazione hanno reso possibile questa nuova vittoria dello Stato”. Lo dichiara Alice Buonguerrieri, componente di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati