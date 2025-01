CS – GIORNO MEMORIA: MOLES, DOVEROSO COMBATTERE ANTISEMITISMO

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

GIORNO MEMORIA: MOLES, DOVEROSO COMBATTERE ANTISEMITISMO

“Ricordare la deportazione e lo sterminio degli ebrei ad opera del nazifascismo e’ fondamentale perché simili atrocità non possano ripetersi; ma soprattutto oggi è essenziale che le Istituzioni e le scuole in primis agiscano con maggiore determinazione ed incisività per combattere il pregiudizio, il razzismo e l’antisemitismo, un virus che sembra dilagare sempre più”.

Così in una nota Giuseppe Moles, Amministratore delegato di Acquirente Unico.

“In occasione della Giornata della Memoria, ad 80 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz, che segnò la vittoria della libertà sulle atrocità naziste, è doveroso ribadire con forza la solidarietà al popolo ebraico e allo Stato di Israele che lotta per difendere il suo diritto ad esistere. In questa ricorrenza solenne – aggiunge – rivolgo i miei più profondi sentimenti di vicinanza alle comunità ebraiche in Italia e nel mondo”.

[au_png_firma]

Luca Speziale

Responsabile Comunicazione

Direzione Comunicazione Ricerca e Knowledge Management

http://www.acquirenteunico.it