Consiglio d’Europa, Bergamini: “Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Catia Polidori”

“Congratulazioni a Catia Polidori, eletta all’unanimità presidente della Commissione sull’uguaglianza e la non discriminazione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Un incarico importante, che sono certa svolgerà con il massimo impegno, forte della sua lunga esperienza a favore delle donne e nella lotta contro ogni discriminazione. A lei i nostri migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo ruolo, che dà prestigio a Forza Italia all’interno del Ppe”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Ppe al Consiglio d’Europa.

