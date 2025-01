(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 Comunicato stampa – A Covo il Dr. Bano prenderà in carico i pazienti orfani del Dr. Pigola

Gli assistiti precedentemente in carico al Dr. Virginio Pigola saranno automaticamente agganciati al nuovo professionista

L’ASST Bergamo Ovest comunica che Lunedì 3 febbraio 2025 s’inserirà, nell’ambito di Covo, Fara Olivana con Sola, Antegnate, Isso, Barbata e Fontanella, in qualità di Medico di Medicina Generale Provvisorio il Dr. Emanuele Bano

Al Dr. Bano potranno rivolgersi tutti gli assistiti precedentemente in carico al Dr. Virginio Pigola, senza necessità di recarsi agli sportelli dell’ASST per la scelta del medico.

Il Distretto comunicherà personalment e con lettera ad ogni assistito la presa in carico.

L’ambulatorio si svolgerà secondo gli orari e le modalità riportati di seguito:

Ambulatorio Dr. Emanuele Bano

Covo – Via Al Castello n. 21

Lunedì

9.00-13.00*

Martedì

14.00-18.00*

Mercoledì

15.00-19.00*

Giovedì

14.00-18.00*

Venerdì

9.00-13.00*

Qualora il cittadino non concordasse con l’assegnazione automatica, potrà, se disponibile, effettuare una scelta diversa, seguendo una delle seguenti modalità:

• On line accedendo al fascicolo sanitario elettronico di Regione Lombardia da [ https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ | https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ ] (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP per minorenni e tutelati) o App Fascicolo Sanitario;

• Allo sportello «Scelta/Revoca», previo appuntamento su [ https://webapp.prenotami.cloud/ | https://webapp.prenotami.cloud/ ] selezionando nel box di ricerca “Scelta/Revoca/cambio del medico” – Romano;

• Tramite sportello telematico [ https://teknecloud.it/SIOC-ASSTBGOVEST/ | https://teknecloud.it/SIOC-ASSTBGOVEST/ ]

• Presso le Farmacie aderenti del territorio.

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione

Asst Bergamo Ovest