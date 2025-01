BRUNETTA: CON MODIFICHE CODICE CONTRATTI PUBBLICI RICONOSCIUTA IMPORTANZA DEL CNEL

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

“Le modifiche al codice dei contratti pubblici previste dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 hanno introdotto una significativa novità che riguarda il CNEL: l’individuazione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte delle Amministrazioni deve avvenire in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i CCNL depositati nell’Archivio nazionale istituito presso il CNEL. Questo intervento normativo, quindi, è un riconoscimento della crescente importanza dell’Archivio. Come è noto, la legge affida al CNEL il compito di ricevere i contratti collettivi senza alcuna valutazione sul grado di rappresentatività dei firmatari. E per questo, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza, il CNEL ha recentemente approvato all’unanimità apposite modifiche al proprio regolamento, che consentiranno di mettere a disposizione un quadro più articolato dei contratti depositati presso l’Archivio. Quest’opera di potenziamento dell’Archivio permetterà di fare finalmente chiarezza sulle reali dinamiche della contrattazione collettiva”. Così il presidente del CNEL Renato Brunetta, in occasione del convegno “Appalti pubblici e costo del lavoro. La questione dei contratti collettivi” organizzato oggi a Villa Lubin da Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Siena, Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e Università di Catania.

