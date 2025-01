(ACON) GIORNO MEMORIA. GRUPPO LEGA: RICORDIAMO LA LEZIONE DELLA STORIA

(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 27 gen – “Il Giorno della Memoria testimonia i

gravi errori degli esseri umani da non ripetere pi?, il dramma

della perdita di umanit? di regimi totalitari anti-democratici”.

Con questa nota, il presidente della Lega in Consiglio regionale,

Antonio Calligaris, a nome dell’intero Gruppo ha rivolto un

pensiero per le vittime della Shoah e i loro cari.

“I racconti delle persone sopravvissute – ha aggiunto Calligaris

– rappresentano un tesoro da custodire e tramandare ai giovani

per evitare l’indifferenza e la banalizzazione che sentiamo anche

in queste ore. E’ necessario uno sforzo di tutti per tramandare

le lezioni che la storia ci ha insegnato. Le celebrazioni che si

tengono nella giornata di oggi devono essere una testimonianza

che dobbiamo continuare a tenere viva, in futuro e sempre”.

“Non si pu? pi? stare zitti di fronte alle giustificazioni e

banalizzazioni dietro cui si nasconde un nuovo e pericoloso

antisemitismo – chiosa il consigliere – che ha preso di mira il

popolo ebraico. Oggi ? la giornata per ricordare anche l’eccidio

mirato e deliberato e le torture a civili, donne e bambini, del 7

ottobre 2023 in Israele”.

ACON/COM/rcm

271809 GEN 25