GRASSADONIA, VIAGGIO DELLA MEMORIA IN RICORDO DELLE VITTIME LGBT+

Roma, 26 gennaio 2025 – “Quest’anno, nell’ambito del lavoro di sensibilizzazione e formazione sui temi Lgbt+ dell’Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale, è stato previsto un approfondimento sulla storia della repressione nazifascista a cui furono sottoposte le persone omosessuali”.

Spiega in una nota la delegata all’Ufficio Diritti Lgbt+ Marilena Grassadonia che si trova a Cracovia per il Viaggio della Memoria 2025, organizzato da Roma Capitale e Città Metropolitana, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau in Polonia.

“Quest’anno – prosegue Grassadonia – partecipa, insieme alla delegazione di circa 180 studenti delle scuole superiori, anche il prof Gianfranco Goretti, storico e tra i massimi esperti sul tema. Con lui abbiamo già incontrato le ragazze e i ragazzi romani durante il momento di formazione a loro dedicato prima del viaggio. Raccontare una delle pagine più dolorose della storia delle persone LGBT+ in Europa, vittime dello sterminio nazifascista in quanto considerate asociali e non abili a procreare, oltre ad essere una testimonianza di verità storica, è un atto politico doveroso verso l’intera comunità e che restituisce dignità a quella storia di stermini troppo spesso dimenticati.”