STUDENTE FERITO A TESTACCIO, FUNARI E PETROLATI IN VISITA AL SAN CAMILLO

Lo studente di 17 anni, accoltellato ieri in piazza Testaccio, sta meglio e sorride

Roma, 25 gennaio 2025 – L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari e il capogruppo capitolino di Demos Sandro Petrolati si sono recati oggi al reparto del San Camillo a trovarlo e a portare la vicinanza della città di Roma per il drammatico episodio che lo ha visto coinvolto in una rissa tra coetanei.

“Abbiamo voluto fare visita personalmente al ragazzo – spiegano Funari e Petrolati – per esprimergli la nostra solidarietà e far sentire la nostra vicinanza anche alla mamma, offrendole il nostro sostegno per un episodio così doloroso e preoccupante. Abbiamo ringraziato anche tutta l’equipe dei sanitari del San Camillo per il loro lavoro prezioso e qualificato. Un fatto di cronaca che ci interroga molto su quanto come Istituzioni, tutte insieme, dobbiamo lavorare ancora di più per prevenire e contrastare la violenza tra i giovani e capire e affrontare il problema alle radici”.