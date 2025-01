Polizia postale operazione “BACK IN TIME”

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Al link le immagini di repertorio della polizia postale

COMUNICATO STAMPA

BOLOGNA. OPERAZIONE “BACK IN TIME”

ARRESTATE 4 PERSONE PER REATI DI PEDOPORNOGRAFIA ONLINE

Nell’ambito delle attività realizzate dalla Polizia di Stato a tutela dei minori, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna ha concluso un’operazione di contrasto alla pedopornografia online su tutto il territorio emiliano che ha portato all’arresto in flagranza di reato di quattro persone e la denuncia in stato di libertà di altre tre persone, per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico.