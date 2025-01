INVITO STAMPA – Cerimonia commemorativa nel Palazzo del Rettorato Unimore per il Giorno della Memoria

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

INVITO STAMPA

In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria come ogni anno si terrà una cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di fiori davanti alla lapide in ricordo dei docenti e degli studenti perseguitati a causa delle leggi razziali:

lunedì 27 gennaio 2025 – ore 9.00

Cortile interno – Palazzo del Rettorato

Via Università 4 – Modena

Parteciperanno:

Il Rettore Unimore Carlo A. Porro

Il Sindaco di Modena Massimo MezzettIAutorità civili e militari di Modena

Modena, 25 gennaio 2025

L’Ufficio Stampa