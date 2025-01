(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Green Deal, Bonelli: Tajani è un negazionista che dimentica che lo ha

votato e chi lo ha proposto è stato il Ppe.

“Tajani è un negazionista climatico che dimentica che lui Il Green Deal lo

ha votato non solo perché faceva parte della maggioranza Ursula in Europa,

mentre i Verdi No, ma anche perché chi ha proposto e fatto approvare il

Green deal è stata la presidente della commissione UE Ursula Von der Leyen

che fa parte del Partito Popolare ovvero lo stesso partito a cui appartiene

il ministro degli Esteri.

Anche noi vogliamo cambiare il Green deal ma per trovare le risorse

economiche per sostenere socialmente le famiglie e le imprese.

Le posizioni di Tajani sono negazioniste, come la maggioranza di dx che

governa l’Italia, perché attaccando il Green deal tutela i grandi profitti

delle società energetiche dell’Oil and gas che solo in Italia hanno fatto

60 mld di euro di extraprofitti in due anni. Il caro energia è un’emergenza

sociale che si può risolvere con le rinnovabili facendole diventare fonte

marginale su cui costruire il prezzo che sarebbe più economico”

Così Angelo Bonelli, Co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS a

margine dell’iniziativa Green energy che si svolge a Roma.

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Per rimanere in contatto iscriviti alla mia chat broadcast:

https://chat.whatsapp.com/LJXLwoLN47w2b5HWEgwY75