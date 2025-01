Cortona, numero unico guardia medica non funziona a Mercatale e Teverina. Intervengano Asl e Regione

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

L’assessore Spensierati scrive all’azienda sanitaria: «I centri abitati al confine con l’Umbria sono tagliati fuori dal servizio»

L’assessore alla Sanità del Comune di Cortona, Silvia Spensierati, ha scritto una pec all’azienda sanitaria per lamentare il disservizio a cui sono sottoposti i cittadini delle zone di Teverina e Mercatale. Da quando è stato istituito il numero unico 116117 della guardia medica, gli utenti delle zone al confine con l’Umbria che telefonano da smartphone non riescono a trovare risposta: «il servizio non è abilitato».