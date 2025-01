CONTIENE FOTO# TIVOLI (RM) – CARABINIERI DENUNCIANO UNA 43ENNE, GRAVEMENTE INDIZIATA DI AVER PRESO IN LOCAZIONE UN TERRENO DI CIRCA 200 MQ E DI AVERLO UTILIZZATO COME DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI PERICOLOSI.

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Tivoli

COMUNICATO STAMPA

TIVOLI (RM) – CARABINIERI DENUNCIANO UNA 43ENNE, GRAVEMENTE INDIZIATA DI

AVER PRESO IN LOCAZIONE UN TERRENO DI CIRCA 200 MQ E DI AVERLO UTILIZZATO

COME DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI PERICOLOSI.

TIVOLI (RM) – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da

ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del

procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di

colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto

di cronaca costituzionalmente garantito che i Carabinieri del Nucleo

Forestale di Guidonia, in collaborazione con i colleghi della Stazione di

Tivoli Terme e della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli, hanno

denunciato una donna 43enne per il reato di gestione illecita di rifiuti

pericolosi.