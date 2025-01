Comunicato stampa Azienda speciale Centro Italia – Corso gratuito per Assistente alla Ricezione Turistica, pubblicato il bando

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

*Corso gratuito per Assistente alla Ricezione Turistica, pubblicato il

bando*

*Organizzato dall’Azienda speciale Centro Italia e finanziato con i fondi

POR FSE+ 2021/2027, il corso punta a creare figure professionali che si

occupino di accoglienza tra i Cammini di San Francesco e la Via Francigena*

25/01/2025 – Pubblicato dall’Azienda speciale Centro Italia il bando per la

selezione di allieve e allievi per il percorso formativo gratuito A.R. Tu

Assistente alla Ricezione TUristica – Accoglienza tra i Cammini di San

Francesco e la Via Francigena, finanziato dai fondi POR FSE+ 2021/2027

dell’Avviso pubblico “CONFLUENZE – Realizzazione di percorsi integrati

formativi e di aggiornamento professionale”.

Il percorso formativo punta a formare delle figure professionali da mettere

a disposizione delle strutture ricettive presenti nelle province di Viterbo

e Rieti per il 2025, è a partecipazione gratuita ed è rivolto a 16

disoccupati o inoccupati, in possesso di diploma di scuola secondaria di

secondo grado.

I/le partecipanti saranno formati per svolgere mansioni relative alla

gestione degli alloggi e delle camere, fornendo assistenza operativa al

responsabile della struttura ricettiva e al receptionist.

Il percorso si compone di una parte dedicata alle lezioni in aula della

durata di 100 ore, con docenti esperti del settore, e di un tirocinio da

svolgersi nelle strutture ricettive del territorio della durata di 45 ore.

La data ipotetica di inizio del corso è il 31 marzo 2025 e le domande

andranno presentate entro il prossimo 10 marzo 2025.

Per i/le partecipanti si prevede un’indennità giornaliera pari ad euro

10,00.

Al termine dell’intero percorso formativo è prevista una sessione di

verifiche finali, superate le quali sarà rilasciato un attestato di

frequenza (solo per chi avrà frequentato l’80% delle ore complessive

dell’intero percorso formativo).

La frequenza con profitto al corso permetterà di acquisire crediti

formativi validi per l’eventuale completamento formativo finalizzato al

rilascio della Qualifica professionale di ”Tecnico dei servizi

turistico-ricettivi” (durata totale 300 ore più 50 ore di tirocinio

curriculare).

Per i requisiti di partecipazione e tutte le informazioni su bando e

domanda, è possibile visitare il sito dell’Azienda speciale Centro Italia

0761/234270

CENTRO ITALIA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI –

VITERBO