(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Periferie: a Firenze la Commissione incontra la Sindaco Funaro

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, è da stamattina in missione a Firenze con una delegazione guidata dal Presidente, Alessandro Battilocchio (Forza Italia) e composta dai deputati della Commissione Giorgia Andreuzza (Lega), Andrea De Maria (Pd), Vito De Palma(Fi), Antonino Iaria(M5s), Massimo Milani (Fdi), Augusta Montaruli(Fdi), Roberto Morassut (Pd), oltre a diversi parlamentari eletti a Firenze. La Sindaca Sara Funaro ha portato il suo saluto alla Commissione in Prefettura presentando alcuni dei progetti in corso nelle periferie della città e confermando la massima disponibilità alla collaborazione. In corso audizioni con il Prefetto Ferrandino, il Questore Lamparelli, l’Assessore Bitti e il Presidente Casa Spa Telluri. Nel pomeriggio prevista una visita presso l’Arcidiocesi, guidata dal Vescovo Gambelli, e sopralluoghi al Parco delle Cascine e alle Piagge.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma