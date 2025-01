L’Ambasciatore di Germania in Italia visita la sede di Telespazio: un incontro per rafforzare la cooperazione spaziale europea

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

L’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Hans-Dieter Lucas, ha visitato oggi a Roma la direzione generale di Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%). L’ambasciatore è stato accolto dall’Amministratore delegato di Telespazio, Gabriele Pieralli, dal Managing Director Space Business Unit di Leonardo, Massimo Claudio Comparini, dal Chief Operating Officer di Telespazio, Giuseppe Aurilio, dal Chief International Affairs Officer di Leonardo, Marco Buratti e dall’Amministratore delegato di e-GEOS, Milena Lerario.

Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza della collaborazione tra Italia e Germania nel settore spaziale, un legame che da anni si traduce in progetti strategici e innovativi.

Telespazio è presente in Germania con la società controllata Telespazio Germany, una realtà di eccellenza nel campo delle operazioni spaziali e dell’ingegneria dei sistemi con sedi a Darmstadt e Gilching. Inoltre, attraverso la controllata e-GEOS, Telespazio opera con successo nel settore dei servizi di geoinformazione con GAF, azienda con sedi a Monaco e Neustrelitz.

Esempio concreto della sinergia tra i due Paesi in ambito spaziale è Spaceopal, la joint venture costituita nel 2009 tra Telespazio e DLR-GfR, azienda dell’agenzia spaziale tedesca DLR. Spaceopal è tra i leader mondiali nei servizi di navigazione satellitare, con la responsabilità completa delle operazioni dei servizi Galileo, il sistema di navigazione e posizionamento satellitare dell’Unione Europea.

L’Ambasciatore Hans-Dieter Lucas ha commentato: “La tecnologia e l’innovazione sono fondamentali per rendere l’Europa pronta al futuro. La collaborazione tra Germania e Italia nel settore spaziale è un esempio molto significativo in questo senso. Telespazio rappresenta l’eccellenza nell’ambito della tecnologia spaziale e dimostra quanto siano importanti le partnership per costruire insieme il futuro – dall’osservazione della terra alla comunicazione satellitare. Sono rimasto molto colpito da ciò che si realizza qui e auspico una continuazione della cooperazione in questo settore strategico.”

L’AD di Telespazio, Gabriele Pieralli, ha aggiunto: “L’incontro è stata un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo tra Italia e Germania nel settore spaziale. Attraverso le nostre attività, come quelle di Telespazio Germany, Spaceopal e GAF, dimostriamo ogni giorno come le collaborazioni internazionali siano la chiave per affrontare le sfide tecnologiche globali e creare valore per l’Europa. Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità in un settore così strategico.”

Il Managing Director della Space Business Unit di Leonardo, Massimo Claudio Comparini, ha dichiarato: “Germania e Italia sono paesi fondamentali per plasmare il futuro dello spazio in Europa. La nostra lunga tradizione di cooperazione nei progetti spaziali rappresenta la migliore piattaforma per Leonardo nello spazio, per contribuire a una crescita ulteriore insieme a numerosi attori”.

Queste collaborazioni non solo rafforzano il ruolo centrale di Telespazio nel panorama spaziale europeo, ma dimostrano come il dialogo tra Italia e Germania sia essenziale per affrontare le sfide tecnologiche e promuovere servizi innovativi al servizio delle istituzioni, delle imprese e delle comunità dell’Unione Europea.

Nella foto, da sinistra: Gabriele Pieralli, AD di Telespazio riceve in Telespazio Hans-Dieter Lucas, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia.