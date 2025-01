(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VERIFICA I

REQUISITI DEI CONSIGLIERI COOPTATI IN DATA 27 DICEMBRE 2024

Il Consiglio di Amministrazione si conferma composto in larga maggioranza da

amministratori indipendenti

Siena, 24 gennaio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”

o “BMPS”), terminato nella tarda serata di ieri, sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, quale organo

competente ai sensi del D.M. n.169/2020, ha accertato, relativamente a ciascun Consigliere di

Amministrazione nominato per cooptazione in data 27 dicembre 2024, la sussistenza dei requisiti e il rispetto

dei criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

In particolare, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto i Consiglieri:

1) Marcella Panucci;

2) Francesca Paramico Renzulli;

3) Barbara Tadolini.

Si precisa che come dagli stessi dichiarato, è stato confermato che i Consiglieri Alessandro Caltagirone ed

Elena De Simone sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), ma

non dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. n. 169/2020 e del Codice di Corporate Governance e quindi

i medesimi non risultano indipendenti ai sensi dello Statuto della Banca.

Attualmente sono quindi presenti in Consiglio undici amministratori indipendenti, pari a oltre la metà dei relativi

componenti, per cui la percentuale resta ampiamente superiore alla soglia minima (almeno un terzo) indicata

dallo Statuto della Banca, in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti sulla base delle informazioni fornite da

ciascun esponente, nonché a fronte delle informazioni pubbliche disponibili o comunque a disposizione della

Banca; in particolare, per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, la verifica è stata effettuata secondo i

criteri definiti dall’art. 15 dello Statuto (artt. 147-ter e 148 del TUF, art. 13 del D.M. n. 169/2020 e art. 2 del

Codice di Corporate Governance), tenendo conto anche delle Linee Guida EBA/ESMA e degli eventuali

rapporti creditizi, relazioni commerciali e professionali riconducibili agli esponenti stessi, la cui significatività è

stata valutata tenendo conto delle soglie di rilevanza individuate dalla Banca.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi della

normativa in materia di divieto di interlocking ex art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n.

214/2011.

