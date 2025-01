IL COMUNE COMUNICA – domenica l’assessora Vaccarella e la presidente del Municipio I Ferretti alla presentazione di “CAS Art. 32”, nuova realtà associativa dedicata al supporto ai cittadini in ambito sanitario

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 DOMENICA L’ASSESSORA VACCARELLA E LA PRESIDENTE

DEL MUNICIPIO I FERRETTI ALLA PRESENTAZIONE DI “CAS ART.32”, NUOVA REALTÀ ASSOCIATIVA DEDICATA AL SUPPORTO DEI CITTADINI IN AMBITO SANITARIO

Domenica 26 gennaio, alle ore 17, nell’auditorium della parrocchia Preziosissimo Sangue (ingresso da via Putignani 237), l’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella e la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti interverranno alla presentazione dell’associazione di promozione sociale “CAS Art. 32”, una nuova realtà che si propone di supportare la cittadinanza sui temi del diritto e dell’accesso alla salute.

Il Centro Assistenza Salute (CAS) Art. 32 nasce per affrontare temi fondamentali legati all’ambito sanitario come le liste d’attesa, la prevenzione, la lotta alla burocrazia e l’accesso ai servizi medici essenziali, facendo esplicito riferimento all’articolo 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

L’obiettivo che anima l’associazione, cioè trasformare il diritto alla salute in una realtà accessibile e giusta per tutti, abbattendo le barriere che limitano l’accesso a cure dignitose e tempestive, verrà perseguito attraverso vari strumenti, come convenzioni e agevolazioni con strutture pubbliche e private, il supporto di specialisti e professionisti del settore, l’assistenza nella compilazione e nella gestione di pratiche sanitarie e burocratiche, la creazione di uno sportello fisico e digitale, il supporto legale e amministrativo e altre azioni.