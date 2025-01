(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 24/01/2025

Consiglio | ore 15:27

2a commissione: Audizione sull’ingegneria genetica

Esperti ed esperte del tema hanno illustrato opportunità e rischi dell’utilizzo di organismi geneticamente modificati. “Vogliamo regole chiare: ognuno deve poter decidere da solo cosa arriva nei propri campi e nei propri piatti”, così la vicepresidente della 2a commissione Rohrer.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/2a-commissione-audizione-sull-ingegneria-genetica)

Consiglio | ore 11:45

Il pres. Schuler a Dachau alla commemorazione delle vittime del nazismo

Il presidente del Consiglio provinciale ha partecipato all’iniziativa del Landtag bavarese: “Commemorare significa per noi non solo ricordare le vittime, ma anche prendere una posizione chiara contro l’odio, l’intolleranza e la violenza – qui in Alto Adige, in Europa e nel mondo”, così Schuler.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/il-pres-schuler-a-dachau-alla-commemorazione-delle-vittime-del-nazismo)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/9Ohh5xCbnF7KrHuvSqKFdAh6Jg3Wx6PMZNOUjaaWuIRt_Tf1AMpCGwVbKufz4_RN5_PIU6R24YsZcU82kBzlRA885nKFvs_8nGPKYsPC_d9j54E4naAseHEDQ_0mpwD1CkWlKPmeS3krakZ_ahtQUuoAIzaxFj1HKh038aOvzElyxNsOhD_9r29fnl18J90QGkWSH76jrWeoGchHS6DG1Y9nyGHRGFmj1lDTAIJ75yqr2C4) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/N8GXHFhWp-hfboeYC20aQ7gcH_OXk6Un8R2sIqygmUqUiSZO0zdp0Ecq6IJeTZYVzEqrPn3dsTF8HwAC8HtfmkUUaAZEp62v0ggQMjCm783F2tje4YiZx05phbFfCtvlrFk6wTmakkeyOY4PRIqyYbc1MqF3xmyAeCZ-WH8t3K7UGqFSWz1_wdYF0q9iIpAllOfAMSh3dPckZSRsa9qVPzj0nhIpe4QoaqGsqThXj6mXciE7-Db0XtBrJQ6lFy9G47evrUPCxonIjMk)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.