Venezuela, Lega Pe: bene ok a nostro emendamento su Trentini, buonsenso supera ideologia

Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 VENEZUELA, LEGA: BENE OK A NOSTRO EMENDAMENTO SU TRENTINI, BUONSENSO SUPERA IDEOLOGIA

Strasburgo, 23 gen – “Esprimiamo soddisfazione per il consenso trasversale che ha portato all’approvazione dell’emendamento presentato dalla Lega alla risoluzione sul Venezuela, in merito alla situazione del nostro concittadino Alberto Trentini, da novembre nelle carceri venezuelane. Spiace che alcune forze politiche rappresentate all’Europarlamento abbiano votato contro, ma per una volta il buonsenso ha prevalso sull’ideologia. E questa è una buona notizia”.

Così dalla Lega al Parlamento Europeo.